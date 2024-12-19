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Общество

Путешественникам напомнили, что в пункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе не проводится ветконтроль

Впункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе не проводится ветконтроль, напомнили путешественникам в Псковской таможни. То есть провозить животных, в том числе домашних, через этот пункт нельзя.

«Ветеринарный контроль должностными лицами Россельхознадзора в отношении подконтрольных ветеринарных товаров, в том числе для личного пользования, на таможенном посту МАПП Куничина Гора не осуществляется, поэтому перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, через этот пункт пропуска не допускается», - уточнили в ведомстве.

В Псковской области для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю, включены следующие МАПП на границе России и Латвии: Бурачки, Убылинка, Посинь, Скангали; на границе России и Эстонии - Шумилкино, Печоры-Псковские.

Подробно с информацией о правилах ввоза и вывоза продукции животного и растительного происхождения можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора.

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