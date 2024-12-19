Путин дал совет россиянам, как уберечь себя от телефонных мошенников

16:03, 19 декабря 2024, ПАИ

Россиянам необходимо класть трубку, если им звонят с предложениями, касающимися денег. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава государства рассказал, что его знакомые, «как только слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, сразу кладут трубку». Он рекомендовал гражданам России в таких ситуациях поступать точно таким же образом.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

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