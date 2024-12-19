Вопросы демографии у президента остаются в приоритете – глава Бежаницкого округа

19:17, 19 декабря 2024, ПАИ

Вопросы демографии остаются в приоритете в России – президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции, чётко это обозначил, отметила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Президент в своём выступлении особо выделил вопросы демографии. Год семьи заканчивается, но семья, традиционные семейные ценности по-прежнему в приоритете государства. Поддержка семей с детьми продолжится, в том числе программа материнского капитала, выплаты при рождении третьего ребёнка. Данные меры поддержки являются хорошим подспорьем для семей. Важно, что глава государства обратил внимание на лимиты семейной ипотеки и отметил, что мы все должны обращать внимание на вопросы демографии», – отметила Елена Иванова.

На прямую линию Владимира Путина поступило более 2,5 млн вопросов и обращений, многие из них касались темы демографии, поддержки многодетных и молодых семей.

Напомним, что со всеми новостями прямой линии президента, а также с комментариями экспертов по итогу этого события можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ «Итоги года с Владимиром Путиным – 2024».