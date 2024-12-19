Путин прокомментировал предстоящее решение Банка России по ключевой ставке

16:25, 19 декабря 2024, ПАИ

Предстоящее решение Банка России по ключевой ставке прокомментировал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Президент заявил, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке. По его словам, она и сама этого не знает. Глава государства выразил надежду, что ставка Банка России будет взвешенной и отвечающей реалиям.

Напомним, что 20 декабря пройдёт очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором решится судьба ключевой ставки. Показатели по кредитам говорят о том, что финансовые организации готовятся к её повышению.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.