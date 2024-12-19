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Общество

«Работаем без обеда и выходных»: больше 14 тысяч обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Больше 14 тысяч обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества», сообщила руководитель филиала Надежда Васильева на заседании межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. Заседание проходило в ресурсном центре для участников СВО, который открылся сегодня в Пскове.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

На индвидуальном сопровождении в фонде находится 59 человек с тяжёлой инвалидностью. «Мы работаем без обеда и выходных, сейчас наша команда составляет 59 социальных координаторов», - уточнила Васильева.

Она также рассказала, что на учёте в псковском филиале состоят 86 ветеранов СВО, которым необходима работа, 23 человека уже трудоустроены. Фонд также помогает с подбором и прокатом технических средств реабилитации для участников СВО.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

На заседании также обсуждалась необходимость появления в регионе центра адаптивной физкультуры и спорта для ветеранов СВО.

Врио председателя регионального спорткомитета Галина Овсова сообщила, что этот вопрос уже прорабатывается с Министерством спорта РФ. «При этом в области есть острый дефицит специалистов в этой сфере, и этот вопрос также необходимо проработать», – добавила Овсова.

Губернатор Михаил Ведерников заметил, что для открытия такого центра, покупки спортивного инвентаря и обучения тренеров потребуются средства из бюджетных и внебюджетных источников.

В заключение глава региона поблагодарил собравших за профессионализм, неравнодушие и эмоциональную включённость и пожелал сил и терпения.

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