В отличие от других стран, на пресс-конференции Путина свобода слова – Александр Малькевич

18:59, 19 декабря 2024, ПАИ

Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, совмещённую с прямой линией, прокомментировал ПАИ журналист, военный корреспондент, кавалер ордена Мужества, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Малькевич.

«Очень круто, очень мощно! И дело не в том, что поставлен рекорд продолжительности: понятно, что президент мог и в два раза больше отвечать на вопросы, ему есть что рассказать миру. Мы показали в очередной раз всему земному шару, какой у нас президент и что у нас со свободой слова. Пожалуйста, любые вопросы, звонки, в том числе вопросы западной публики, которая мнит себя журналистами», – отметил он.

Александр Малькевич привёл в пример, что журналисты из Псковской области не смогли бы побывать на пресс-конференциях глав сопредельных с регионом государств Прибалтики.

«Нет, конечно. Вас не впустят даже в страну, никто не даст задать эти вопросы. И мои «любимые» иноагенты, которые неоднократно отказывались, уклонялись от моего предложения с ними побеседовать. Вот и всё. В этом наша моральная сила, олицетворением которой является наш президент. Мы это ещё раз сегодня увидели сами и убедительно всему миру показали», – заключил Александр Малькевич.

Отметим, что перед началом программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Александр Малькевич поздравил псковичей с наступающим Новым годом.

Добавим, что журналисты Псковской области традиционно приняли участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвовали корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.