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Первый заместитель прокурора Псковской области принял граждан в Новоржевском округе

Первый заместитель прокурора Псковской области Константин Мозеров принял граждан в Новоржевском округе. На личный приём обратились шестеро граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к первому заместителю прокурора Псковской области, стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, невыплата заработной платы, а также вопросы природоохранного законодательства.\

В ходе личного приёма заявителям разъяснили положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется в аппарате прокуратуры области.

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