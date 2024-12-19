Первый заместитель прокурора Псковской области принял граждан в Новоржевском округе

18:06, 19 декабря 2024, ПАИ

Первый заместитель прокурора Псковской области Константин Мозеров принял граждан в Новоржевском округе. На личный приём обратились шестеро граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к первому заместителю прокурора Псковской области, стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, невыплата заработной платы, а также вопросы природоохранного законодательства.\

В ходе личного приёма заявителям разъяснили положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется в аппарате прокуратуры области.