Александр Седунов: Президент задал конкретные векторы решения поступивших вопросов

20:03, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин задал конкретные векторы решения поступивших на прямую линию вопросов, заявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на круглом столе в медиацентре ПАИ после завершения пресс-конференции главы государства.

«Более двух миллионов вопросов поступило на прямую линию, и все они касались огромного спектра сфер: вопросы об СВО, участии в добровольческих акциях и другие. Владимир Путин неоднократно подчёркивал событийность следующего года. Также важно, что планируется поддерживать людей, которые пережили и переживают СВО. И по его словам, это действительно будет сделано. Это звучит не просто убедительно, а я думаю, так и произойдёт», – сказал Александр Седунов.

Он подчеркнул, что ответы президента были чёткими и конкретными.

«Я не почувствовал, что была нужна дополнительная информация. Кроме того, президент задал конкретные векторы решения поступивших вопросов», – заключил Александр Седунов.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.