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Политика

Александр Седунов: Президент задал конкретные векторы решения поступивших вопросов

Президент России Владимир Путин задал конкретные векторы решения поступивших на прямую линию вопросов, заявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на круглом столе в медиацентре ПАИ после завершения пресс-конференции главы государства.

Фото: ПАИ

«Более двух миллионов вопросов поступило на прямую линию, и все они касались огромного спектра сфер: вопросы об СВО, участии в добровольческих акциях и другие. Владимир Путин неоднократно подчёркивал событийность следующего года. Также важно, что планируется поддерживать людей, которые пережили и переживают СВО. И по его словам, это действительно будет сделано. Это звучит не просто убедительно, а я думаю, так и произойдёт», – сказал Александр Седунов.

Он подчеркнул, что ответы президента были чёткими и конкретными.

«Я не почувствовал, что была нужна дополнительная информация. Кроме того, президент задал конкретные векторы решения поступивших вопросов», – заключил Александр Седунов.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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