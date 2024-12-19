Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Татьяна Кирилёнок: Президент не избегал прямых вопросов

Председатель комиссии по предпринимательству и территориальному развитию, общественный помощник губернатора Псковской области, бизнесвумен Татьяна Кириленок на круглом столе в медиацентре ПАИ по итогам «Прямой линии» президента Владимира Путина поделилась впечатлениями от услышанного.

Фото: ПАИ

«На конференции был очень искренний климат, президент не избегал прямых вопросов, но и не брал на себя обязательства по вопросам, на которые в настоящее время нельзя дать ответа. Всё это говорит о том, что в стране нормальная, рабочая атмосфера», - заявила Кирилёнок.

Она также добавила, что ей импонирует подход президента, который называет экономику основой основ. «Когда решения в стране базируются на экономике – это взгляд в будущее», - сказала спикер.

Она также добавила, что после «прямой линии» стоит ожидать точечных решений.

«Ну и слова президента о том, что он относится к России как к семье, дорогого стоят. В культуре всех успешных предприятий есть отсылка к детям, мысль о том, что работа идёт именно для них и это перекликается с тем, что сказал Владимир Путина», - подытожила Татьяна Кирилёнок.

Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Надежда Васильева: Вопрос президенту про военнослужащих в Курской области был особенно актуален
19 декабря 2024

Отборочный тур открытого конкурса исполнителей псковских сказок «Сказочка» прошёл в Пскове
19 декабря 2024

Борис Елкин: Прямая линия с президентом РФ – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов
19 декабря 2024

Главврач Псковской облбольницы перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время «Прямой линии» с Путиным
19 декабря 2024

Татьяна Кирилёнок: Президент не избегал прямых вопросов
19 декабря 2024

Дмитрий Быстров – о прямой линии президента: Уверен, каждый из нас получил ответы на волнующие вопросы
19 декабря 2024

Первый заместитель прокурора Псковской области принял граждан в Новоржевском округе
19 декабря 2024

Псковичам напоминают о необходимости поверки газовых счётчиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...