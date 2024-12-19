Татьяна Кирилёнок: Президент не избегал прямых вопросов

18:10, 19 декабря 2024, ПАИ

Председатель комиссии по предпринимательству и территориальному развитию, общественный помощник губернатора Псковской области, бизнесвумен Татьяна Кириленок на круглом столе в медиацентре ПАИ по итогам «Прямой линии» президента Владимира Путина поделилась впечатлениями от услышанного.

«На конференции был очень искренний климат, президент не избегал прямых вопросов, но и не брал на себя обязательства по вопросам, на которые в настоящее время нельзя дать ответа. Всё это говорит о том, что в стране нормальная, рабочая атмосфера», - заявила Кирилёнок.

Она также добавила, что ей импонирует подход президента, который называет экономику основой основ. «Когда решения в стране базируются на экономике – это взгляд в будущее», - сказала спикер.

Она также добавила, что после «прямой линии» стоит ожидать точечных решений.

«Ну и слова президента о том, что он относится к России как к семье, дорогого стоят. В культуре всех успешных предприятий есть отсылка к детям, мысль о том, что работа идёт именно для них и это перекликается с тем, что сказал Владимир Путина», - подытожила Татьяна Кирилёнок.

Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.