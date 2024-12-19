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Политика

Борис Елкин: Прямая линия с президентом РФ – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов

Глава Пскова Борис Елкин по итогам «Прямой линии» президента Владимира Путина поделилась впечатлениями от услышанного в своём телеграм-канале.

На фото Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов граждан. В этом году она вновь продемонстрировала свою важность и необходимость: на линию поступило около 2,5 миллиона обращений», – сказал Борис Елкин.

Владимир Путин ответил на актуальные вопросы, волнующие людей по всей России: доступность жилья, поддержка семей с детьми, борьба с незаконной миграцией и мошенничеством, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, сферы жилищно-коммунального хозяйства и многое другое.

«Ожидаемо ключевой темой стала специальная военная операция, которой президент уделяет особое внимание. Это поддержка военнослужащих и семей участников СВО, использование кадрового потенциала представителей вооружённых сил на гражданских должностях и стойкое следование курсу страны в борьбе за её суверенитет. Далеко не все вопросы прозвучали в прямом эфире, однако это не означает, что они останутся без внимания. Все обращения, без исключения, с резолюцией Президента в ближайшее время будут переданы в работу на местах», – отметил Борис Елкин.

Напомним, «Прямая линия» с президентом продлилась 4,5 часа. Президент успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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