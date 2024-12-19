Андрей Маковский – о принятом на 2025 год бюджете: Он направлен на улучшение качества жизни в регионе

18:47, 19 декабря 2024, ПАИ

Принятый бюджет на 2025 год призван улучшить качество жизни в Псковской области, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Считаю важнейшим достижением сохранение участия Псковской области в федеральных программах с минимальным софинансированием. Уровень остаётся на уровне 1 % вместо планируемых 7 % уже с 2026 года. Это позволит сэкономить около 1,5 миллиарда рублей ежегодно и продолжить развивать регион: строить школы, больницы и другие социальные объекты», – отметил он.

Андрей Маковский также подчеркнул, что было уделено особое внимание поддержке молодых специалистов. Так, в бюджете предусмотрены средства на покупку жилья для молодых педагогов, аренду квартир, дополнительные социальные гарантии.

Кроме того, появится новая мера поддержки для будущих мам – единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для женщин, обучающихся на очной форме.

«И главное – все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены. Этот бюджет сбалансирован, социально ориентирован и направлен на развитие экономики и улучшение качества жизни в Псковской области», – резюмировал депутат.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».