Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Андрей Маковский – о принятом на 2025 год бюджете: Он направлен на улучшение качества жизни в регионе

Принятый бюджет на 2025 год призван улучшить качество жизни в Псковской области, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Считаю важнейшим достижением сохранение участия Псковской области в федеральных программах с минимальным софинансированием. Уровень остаётся на уровне 1 % вместо планируемых 7 % уже с 2026 года. Это позволит сэкономить около 1,5 миллиарда рублей ежегодно и продолжить развивать регион: строить школы, больницы и другие социальные объекты», – отметил он.

Андрей Маковский также подчеркнул, что было уделено особое внимание поддержке молодых специалистов. Так, в бюджете предусмотрены средства на покупку жилья для молодых педагогов, аренду квартир, дополнительные социальные гарантии.

Кроме того, появится новая мера поддержки для будущих мам – единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для женщин, обучающихся на очной форме.

«И главное – все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены. Этот бюджет сбалансирован, социально ориентирован и направлен на развитие экономики и улучшение качества жизни в Псковской области», – резюмировал депутат.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Андрей Маковский – о принятом на 2025 год бюджете: Он направлен на улучшение качества жизни в регионе
19 декабря 2024

Путин прокомментировал предстоящее решение Банка России по ключевой ставке
19 декабря 2024

Путин ответил на вопрос из Псковской области
19 декабря 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

В России планируют ввести невозвратные тарифы на бронирование номеров в 2025 году
19 декабря 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Самые подорожавшие овощи и фрукты назвали в Псковской области
19 декабря 2024

Путин заявил, что знает о росте цен на масло в некоторых регионах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...