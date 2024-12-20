Игорь Иванов: Владимир Путин не просто вникает в проблематику обращений, а действительно этим живёт
Президент России Владимир Путин не просто вникает в проблематику обращений на прямой линии, а действительно этим живёт. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов во время обсуждения в медиацентре ПАИ.
«Я могу сказать, что я горжусь нашим президентом. Горжусь, что президент не просто вникает в проблематику, он этим живёт. Приятно то, что глава государства оценивает достижения наших граждан в сфере труда, экономики, научной деятельности. Он воспринимает это как достижение своей семьи. Государство для него – это единая семья. Он национальный герой, это тот, на кого нужно ориентироваться, тот, на кого ориентируются наши герои в зоне СВО и выполняют свой долг», – отметил Игорь Иванов.
Напомним, прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области. Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.
Игорь Иванов: Владимир Путин не просто вникает в проблематику обращений, а действительно этим живёт
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