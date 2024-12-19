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Политика

Надежда Васильева: Вопрос президенту о военнослужащих в Курской области был особенно актуален

Очень важно, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос, который касается военнослужащих, защищающих границы страны в Курской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

«Мы понимаем, что пресс-конференция – это главное внутриполитическое событие нашей страны. Для нас очень важно как для приграничного региона, что сегодня мотив большинства обращений касался СВО. Мы понимаем, что с февраля 2022 года жизнь всей России коренным образом изменилась. С одной стороны, специальная военная операция внесла свои коррективы, изменила жизни и привычки сотни тысяч российских семей. С другой стороны, мы наблюдаем консолидацию нашего народа, необыкновенное объединение, начиная со школьников и заканчивая нашими пенсионерами, которые для бойцов шьют, вяжут, плетут маскировочные сети и перечисляют пожертвования», – отметила Надежда Васильева.

При этом глава государства честно ответил на все вопросы, связанные с проведением спецоперации, подчеркнула она.

«Это вопросы и помощи участникам СВО, и мобилизованным. Особое внимание было уделено членам их семей. Конечно, важно, что была затронута тема военнослужащих, которые сейчас находятся в Курской области. Теперь они получат все выплаты, в том числе, как сказал главнокомандующий, задним числом, то есть с того времени, когда они на этот рубеж зашли. Глава государства даже принёс извинения за это», – сказала Надежда Васильева.

Вопрос о военнослужащих в Курской области был особенно актуален, в том числе и в Псковской области, подчеркнула она.

«В заключение хочу подчеркнуть, что прямая линия – это открытая и максимально правдивая картина жизни нашей страны, обозначение проблемных точек и вопросов, на которые глава государства даёт чёткие ответы», – заключила Надежда Васильева.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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