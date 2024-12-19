Алла Сердцева отметила внимание президента России к студотрядам

20:10, 19 декабря 2024, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева отметила внимание президента России Владимира Путина к деятельности студенческих отрядов.

«Когда работаешь с молодёжью, очень важен личный пример. И на президента я смотрела как на пример для молодёжи. Было приятно его слушать, и я считаю, что эту прямую линию должны посмотреть все активные ребята. И приятно было услышать о студенческих отрядах и строительных организациях. Действительно, есть постановление Правительства РФ, что российским компаниям рекомендовано привлекать студотряды», – сказала Алла Сердцева на круглом столе в медиацентре ПАИ после завершения пресс-конференции главы государства.

Она привела в пример взаимодействие Росатома и студенческих отрядов: ребята из отряда «Скобарь» в Псковской области принимали участие в стройке атомной электростанции.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.