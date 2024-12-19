Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины пройдёт в Пскове 21 декабря

Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины состоится при храме Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) в Пскове 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Участники самостоятельно смогут сделать ароматную свечу из натурального пчелиного воска и украсить её по своему вкусу.

Желающих распределят в четыре группы, начало занятий состоится в 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30. Мастер-класс будет проходить в трапезной храма. Все материалы для изготовления свечей и их декора предоставляют организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Алла Сердцева отметила внимание президента России к студотрядам
19 декабря 2024

Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» откроется в Пскове 20 декабря
19 декабря 2024

Дегустация продуктов местных производителей пройдёт в Пскове
19 декабря 2024

Вопросы демографии у президента остаются в приоритете – глава Бежаницкого округа
19 декабря 2024

Надежда Васильева: Вопрос президенту о военнослужащих в Курской области был особенно актуален
19 декабря 2024

Отборочный тур открытого конкурса исполнителей псковских сказок «Сказочка» прошёл в Пскове
19 декабря 2024

Борис Елкин: Прямая линия с президентом РФ – это значимое событие, которое ежегодно привлекает внимание миллионов
19 декабря 2024

Главврач Псковской облбольницы перечислил вопросы, заинтересовавшие его во время прямой линии с Путиным

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...