Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины пройдёт в Пскове 21 декабря
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины состоится при храме Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) в Пскове 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Участники самостоятельно смогут сделать ароматную свечу из натурального пчелиного воска и украсить её по своему вкусу.
Желающих распределят в четыре группы, начало занятий состоится в 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30. Мастер-класс будет проходить в трапезной храма. Все материалы для изготовления свечей и их декора предоставляют организаторы.
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