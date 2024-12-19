Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины пройдёт в Пскове 21 декабря

20:12, 19 декабря 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины состоится при храме Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) в Пскове 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Участники самостоятельно смогут сделать ароматную свечу из натурального пчелиного воска и украсить её по своему вкусу.

Желающих распределят в четыре группы, начало занятий состоится в 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30. Мастер-класс будет проходить в трапезной храма. Все материалы для изготовления свечей и их декора предоставляют организаторы.