Фура сбила двух человек во время заправки на трассе в Опочецком округе

20:41, 19 декабря 2024, ПАИ

В Опочецком округе, на 416-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, водитель и пассажир «Газели» остановились на обочине для дозаправки на неосвещённом участке дороги. Они установили знак аварийной остановки, однако габаритные огни автомобиля не были включены. В результате два человека пострадали по неосторожности, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В процессе заправки мужчины находились со стороны дороги на проезжей части. В это время с той же стороны двигалась фура. Из-за отсутствия светоотражающих жилетов водитель большегруза не заметили мужчин и сбил обоих.

Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.