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Александр Козловский – о прямой линии президента: Глава государства открыто отвечал на тяжёлые и сложные вопросы

О внешнеполитических взаимоотношениях, спецоперации и развитии России в условиях вызовов – на сложные вопросы журналистов и жителей страны отвечал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которая длилась четыре с половиной часа в прямом эфире. Секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поделился впечатлениями от услышанного.

Александр Козловский. Фото: ПАИ

«Глава государства открыто отвечал на тяжёлые и сложные вопросы. Геополитика напрямую влияет на нашу жизнь. Санкционное давление на нашу страну, которое не прекращается уже много лет, должно стимулировать нас с удвоенной силой работать над усилением промышленного суверенитета России, над укреплением её экономики. Это прозвучало очень чётко», – сказал он.

Он также отметил, что такой развёрнутый диалог Владимира Путина с жителями страны давно стал традиционным.

«Это из раза в раз доказывает, что наш президент – сильный и волевой лидер, который во все времена готов отстаивать интересы своего народа», – подчеркнул Александр Козловский.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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