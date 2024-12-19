Проверку соблюдения трудового законодательства при сокращении штата провела прокуратура Пыталовского округа

21:10, 19 декабря 2024, ПАИ

Прокуратура Пыталовского округа провела проверку соблюдения трудового законодательства при сокращении штата в учреждении, расположенном на территории муниципалитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Проверка осуществлялась с привлечением специалистов Государственной инспекцией труда Псковской области.

Установлено, что в связи с упразднением отделения учреждение провело организационно-штатные мероприятия, в рамках которых работникам направлены уведомления с предложениями вакантных должностей.

Вместе с тем в нарушение требований статей 81 и 178 ТК РФ, устанавливающих для работодателя обязанность предложить работнику как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или менее оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, все имеющиеся вакансии, отвечающие требованиям части 3 статьи 81 ТК РФ, сокращаемым работникам не предложены.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес директора учреждения. Кроме того, постановлением Госинспекции труда Псковской области должностное лицо признанали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.