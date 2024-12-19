Псковские судебные приставы вернули дочь отцу после незаконного удержания матерью

21:58, 19 декабря 2024, ПАИ

Исполнительное производство об определении и передаче ребёнка отцу находилось на исполнении в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

После развода супругов по решению суда четырёхлетняя девочка должна проживать с отцом. Женщина попросила своего бывшего мужа повидаться с дочкой и предложила забрать её из детского сада. Однако мама забрала девочку и не привела её обратно домой.

Отец девочки сообщил сотрудникам ведомства, что мать дома и можно к ней приехать. После полученной информации судебные приставы выехали сразу по адресу её регистрации. Женщина не шла на контакт и не хотела впускать сотрудников органов принудительного исполнения. В результате профилактической беседы женщина выпустила девочку из квартиры.

Благодаря работе судебных приставов ребёнок был передан в руки отца, решение суда исполнено.

«Сейчас с девочкой всё хорошо, её здоровью ничего не угрожает», – добавили в ведомстве.