К лишению свободы приговорили жителя Порховского округа за вождение автомобиля без прав

22:22, 19 декабря 2024, ПАИ

Прокуратура Порховского округа поддержала государственное обвинение 53-летнего жителя Порхова по уголовному делу о вождении машины без прав, которых он ранее лишился по решению транспортного управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Жителя Порхова признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишённым права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ).

Установлено, что в марте 2024 года мужчина, будучи лишённым права управления транспортными средствами, незаконно сел за руль автомобиля 21140 Lada Samara и разъезжал по улицам Порхова. Его задержали сотрудники полиции. На тот момент мужчина уже имел три судимости за управление транспортом без водительских прав и в нетрезвом состоянии.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года. Автомобиль 21140 Lada Samara конфискован в доход государства.