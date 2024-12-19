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Политика

Глава Невельского округа: Президент полностью погружён во все вопросы, которые волнуют россиян

Прямая линия президента России Владимира Путина – прямой разговор со страной, подчеркнул глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Олег Майоров. Фото: ПАИ

«Наш президент полностью погружён во все вопросы, которые волнуют жителей нашего государства. И эта осведомлённость помогает находить решения для всех существующих проблем. В целом прямая линия с президентом ещё раз укрепила уверенность в том, что у России один путь – это путь поступательного развития», – отметил Олег Майоров.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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