Глава Невельского округа: Президент полностью погружён во все вопросы, которые волнуют россиян
Прямая линия президента России Владимира Путина – прямой разговор со страной, подчеркнул глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
«Наш президент полностью погружён во все вопросы, которые волнуют жителей нашего государства. И эта осведомлённость помогает находить решения для всех существующих проблем. В целом прямая линия с президентом ещё раз укрепила уверенность в том, что у России один путь – это путь поступательного развития», – отметил Олег Майоров.
Напомним, прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.
Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.
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