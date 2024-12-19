Глава Куньинского района: На прямой линии Путин затронул темы, важные не только для России, но и для всего мира
На прямой линии президент России Владимир Путин затронул темы, важные не только для России, но и для всего мира, подчеркнул глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
«Нам очень повезло с нашим президентом: ледяная уверенность, холодный рассудок, приоритет национальных интересов и любовь к Родине вселяют ещё большую гордость за главу нашей большой многонациональной семьи – России! Не то что некоторые «демократические лидеры», терзаемые патологической глупостью и своими же санкциями, публично предающие собственный народ в угоду заокеанским хозяевам», – написал Олег Лебедев.
Он подчеркнул, что вопросы, поступившие от жителей Куньинского района, администрация обязательно проанализирует и возьмёт в работу. «Сделаем всё, что в наших силах», – отметил глава района.
Впервые за время проведения подобных мероприятий в пресс-конференции главы государства принял участие представитель Куньинского района – главный редактор газеты «Пламя» Алексей Николаев. «Задать свой вопрос у него не получилось, но, думаю, своими впечатлениями с куньинцами он обязательно поделится», – заключил Олег Лебедев.
Напомним, прямая линия с президентом длилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.
Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.
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Глава Куньинского района: На прямой линии Путин затронул темы, важные не только для России, но и для всего мира
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