Глава Куньинского района: На прямой линии Путин затронул темы, важные не только для России, но и для всего мира

23:07, 19 декабря 2024, ПАИ

На прямой линии президент России Владимир Путин затронул темы, важные не только для России, но и для всего мира, подчеркнул глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Нам очень повезло с нашим президентом: ледяная уверенность, холодный рассудок, приоритет национальных интересов и любовь к Родине вселяют ещё большую гордость за главу нашей большой многонациональной семьи – России! Не то что некоторые «демократические лидеры», терзаемые патологической глупостью и своими же санкциями, публично предающие собственный народ в угоду заокеанским хозяевам», – написал Олег Лебедев.

Он подчеркнул, что вопросы, поступившие от жителей Куньинского района, администрация обязательно проанализирует и возьмёт в работу. «Сделаем всё, что в наших силах», – отметил глава района.

Впервые за время проведения подобных мероприятий в пресс-конференции главы государства принял участие представитель Куньинского района – главный редактор газеты «Пламя» Алексей Николаев. «Задать свой вопрос у него не получилось, но, думаю, своими впечатлениями с куньинцами он обязательно поделится», – заключил Олег Лебедев.

Напомним, прямая линия с президентом длилась почти 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.