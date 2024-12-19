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Политика

Российский лидер ведёт многочасовые прямые диалоги с людьми и реально решает обозначенные проблемы – Вера Кондратьева

Президент России Владимир Путин – единственный в мире человек, кто ведёт многочасовые прямые диалоги с людьми и реально решает обозначенные ими проблемы. Такое мнение выразила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и призналась, что внимательно смотрела «Прямую линию» президента, в ходе которой Владимир Путин дал ответы на волнующие россиян вопросы.

На фото Вера Кондратьева. Фото: ПАИ

Глава муниципалитета отметила, что Владимир Путин дал ответы на ключевые вопросы, касающиеся поддержки участников СВО, многодетных семей, развития экономики, здравоохранения, спорта, науки, строительства жилья, улучшение качества жизни.

«Несмотря ни на что, ни на какие усилия врагов сломить нас, нашу страну, уверена, мы победим, потому что Россия – сильное государство и управляется она сильным и мудрым человеком», – сказала Вера Кондратьева.

Напомним, прямая линия с президентом продлилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.

Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.

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