Валерий Зайцев: Вопросы демографии и поддержки семей с детьми – особо важные темы прямой линии президента
Ежегодная пресс-конференция и одновременно прямая линия Владимира Путина состоялась в Москве сегодня, 19 декабря. Для страны в целом и Псковской области с Печорским муниципальным округом в частности очень важными являются вопросы демографии и поддержки семей с детьми, считает глава муниципалитета Валерий Зайцев. Этим темам на прямой линии было уделено особое внимание.
«Президент напомнил об уже успешно работающих в России мерах поддержки семей, порой уникальных: о едином пособии для семей с детьми, которое получают свыше десяти миллионов детей, о единственном в мире материнском капитале, выплате 450 тысяч рублей семьям с третьим ребёнком», – сказал Валерий Зайцев.
Он также отметил, что на основании поступивших вопросов граждан президент сформулировал важные поручения Правительству РФ, которые направлены на повышение демографических показателей и поддержку семей: создать специальную федеральную программу поддержки регионов, в которых коэффициент рождаемости ниже общероссийского показателя, навести порядок с авиакомпаниями в вопросе предоставления скидок на билеты многодетным, обеспечить необходимые объёмы субсидий по семейной и сельхозипотеке, сохранить дальневосточную, арктическую, IT-ипотеку и ипотеку для новых регионов.
Напомним, прямая линия с президентом длилась 4,5 часа. Глава государства успел ответить на десятки вопросов, в том числе из Псковской области.
Все новости об этом можно прочесть в специальном сюжете ПАИ.
Валерий Зайцев: Вопросы демографии и поддержки семей с детьми – особо важные темы прямой линии президента
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