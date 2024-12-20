В Лядах Плюсского округа возобновили продажу лекарств

00:29, 20 декабря 2024, ПАИ

В ходе прямой линии губернатора Псковской области жительница посёлка Ляды Плюсского муниципального округа обратила внимание Михаила Ведерникова на закрытие единственной аптеки. Как решался вопрос возобновления отпуска лекарств жителям посёлка, рассказал глава региона в своём телеграм-канале.

«Мы подобные вопросы решаем системно. В тех населённых пунктах, где нет аптек, реализован механизм продажи лекарств в обособленных подразделениях медицинских организаций. В Лядах есть офис врача общей практики. Он был оперативно пролицензирован для фармацевтической деятельности», – сказал Михаил Ведерников.

Стругокрасненская межрайонная больница оснастила офис кассовым аппаратом, шкафом для хранения лекарств, установила на компьютер специальную программу, сделало прейскурант, обучило фельдшера.

Отметим, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла 9 декабря 2024 года уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов.