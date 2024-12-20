Одеяло, игрушки, соски: разработан ГОСТ на подарок для новорождённых

07:45, 20 декабря 2024, ПАИ

Роскачество подготовило проект стандарта на подарок для новорожденных, его планируют утвердить уже к середине 2025 года, пишет газета «Известия».

На практике в него должны войти такие наименования, как трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. Все товары должны быть нейтральных цветов и в отдельной упаковке.

Вся продукция из подарка должна быть произведена на предприятиях, которые работают в этом же регионе, сказано в ГОСТе. Также стандарт предполагает, что все товары должны быть безопасными и качественными, что должно подтверждаться сопроводительными документами — сертификатами соответствия обязательным требованиям.

В стандарте указано, что местные власти могут формировать набор по двум сценариям: базовый, если он состоит из списка рекомендуемых товаров, и альтернативный, когда родители сами выбирают необходимую им продукцию. Тогда власти могут дарить подарочные сертификаты, купоны на скидку тех товаров, изготовление которых локализовано в регионе.

В итоге набор должны выдать семье при выписке из роддома, причем бесплатно. ГОСТ будет обязательным для регионов, которые закупают такие комплекты у производителей и поставщиков в рамках государственных закупок.