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Кто в Псковской области получал самую высокую зарплату в этом году, выяснили эксперты

Кто в Псковской области получал самую высокую зарплату в этом году, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Псковской области в 2024 году – это системный аналитик, токарь/фрезеровщик и водитель. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 158 тыс. рублей.

В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две профессии: водитель с зарплатой 157 900 руб. (+45% к 2023-му) и сварщик с зарплатой 150 700 руб. (+28% г/г).

В десятку лидеров по зарплате в Псковской области в этом году также вошли и другие профессии – бизнес-аналитики и операторы станков с ЧПУ. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 46% у первых (до 150 000 руб.) и на 32% у вторых (до 126 000 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 году оказался у других профессий: маляров – +25% (до 112 300 руб.), супервайзеров – +28% (до 100 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ показали в 2024 году в регионе архитекторы – эта профессия прибавила за год 109% и достигла 115 000 руб., что позволило им занять 10-е место в этом году.

Другая достаточно востребованная профессия, о которой говорили весь год, а именно профессия курьера, демонстрирует менее впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+11%, 115 500 руб. в 2024-м). Курьеры заняли по уровню зарплат в Псковской области 9-е место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход геодезистов, главврачей, прорабов и аналитиков данных.

Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у геодезистов (-4%, до 110 000 руб.).

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