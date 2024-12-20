Мужчина получил срок за убийство ребёнка 30 лет назад

08:49, 20 декабря 2024, ПАИ

В Приморском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину за убийство ребенка в 1993 году, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Собранные следователями СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему мужчине за совершение убийства 11-летнего мальчика в селе Хороль», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В октябре 1993 года в лесном массиве в селе Хороль в ходе ссоры мужчина задушил знакомого ему мальчика. На момент совершения преступления фигуранту было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

Уголовное дело расследовалось по п. «е» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление»). Мужчина был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый на момент совершения убийства и в настоящее время не страдает хроническими психическими заболеваниями, отдает себе отчет в своих действиях и может руководить ими.