Выставку «Псковская зима» откроют в Пскове 26 декабря

10:03, 20 декабря 2024, ПАИ

Выставку-ярмарку «Псковская зима» откроют в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10) 26 декабря в 17:00. В день открытия вход будет свободный, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

На выставке представят сувениры ручной работы от мастеров Псковской области к новогодним и рождественским праздникам.

Выставочный зал работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 18:00, а с 2 по 8 января – с 12:00 до 18:00.