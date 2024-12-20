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Общество

Выставку «Псковская зима» откроют в Пскове 26 декабря

Выставку-ярмарку «Псковская зима» откроют в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10) 26 декабря в 17:00. В день открытия вход будет свободный, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Изображение предоставили в Псковском областном центре народного творчества

На выставке представят сувениры ручной работы от мастеров Псковской области к новогодним и рождественским праздникам.

Выставочный зал работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 18:00, а с 2 по 8 января – с 12:00 до 18:00.

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