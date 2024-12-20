Электросирены включат сегодня в районе горводоканала Пскова
Электросирены включат сегодня в Пскове в районе горводоканала и прилегающих улиц, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Сирены включат в 12:00 для проверки работоспособности средств оповещения муниципального предприятия «Горводоканал». Кратковременное включение электросирен проводится в плановом режиме.
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