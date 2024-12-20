Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Электросирены включат сегодня в районе горводоканала Пскова

Электросирены включат сегодня в Пскове в районе горводоканала и прилегающих улиц, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Сирены включат в 12:00 для проверки работоспособности средств оповещения муниципального предприятия «Горводоканал». Кратковременное включение электросирен проводится в плановом режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
20 декабря 2024

Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» прошёл в Пскове
20 декабря 2024

14-летие отмечает «Детская деревня – SOS» в Пскове
20 декабря 2024

Детский хирург станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
20 декабря 2024

Псковский нейрохирург помог коллегам и пациентам в Херсонской области
20 декабря 2024

Игорь Иванов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2024

54% псковичей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году
20 декабря 2024

Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...