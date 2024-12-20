Электросирены включат сегодня в районе горводоканала Пскова

10:24, 20 декабря 2024, ПАИ

Электросирены включат сегодня в Пскове в районе горводоканала и прилегающих улиц, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Сирены включат в 12:00 для проверки работоспособности средств оповещения муниципального предприятия «Горводоканал». Кратковременное включение электросирен проводится в плановом режиме.