54% псковичей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году

11:45, 20 декабря 2024, ПАИ

54 % опрошенных псковичей рассчитывают, что в 2025 году им поднимут заработную плату, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Молодые псковичи, а именно 56 % из них, ждут повышения оплаты труда чаще тех, кто старше 45 лет – только 48 % таких респондентов ответили, что надеются на рост зарплаты. 65 % опрошенных граждан, чья заработная плата выше 100 тысяч рублей, также ждут её увеличения.

64 % водителей грузовых автомобилей, 63 % HR-менеджеров, 61 % экономистов и менеджеров по работе с клиентами, 60 % маркетологов и ещё столько же медсестёр больше остальных говорили о том, что достойны более высокой оплаты труда в будущем году. Интересно, что каждый четвёртый курьер получил прибавку в конце 2024 года: участники опроса рассказали, что эта ситуация характерна для конца года.

У 35 % аналитиков, 32 % пиарщиков и 24 % офис-менеджеров меньше всего надежд на то, что им повысят зарплату в 2025 году.

Провести индексацию зарплат в самое ближайшее время планируют 50 % псковских компаний. 54 % предприятий уже повышали оклад менее полугода назад, а 30 % – от полугода до года назад. В этом году зарплатные предложения в транспортно-логистической сфере выросли на 12 %, в IT – на 11,9 %, в HR – на 11,7 %, в сфере маркетинга – на 10,5 % и в коммерческой медицине – на 9,7 %.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплата в России в реальном выражении выросла на 9 %. А в Псковской области, согласно данным Псковстата, по оценке за январь – сентябрь текущего года она увеличилась на 13,2 % и составила 52 371 рубль.