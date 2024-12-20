Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

54% псковичей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году

54 % опрошенных псковичей рассчитывают, что в 2025 году им поднимут заработную плату, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Молодые псковичи, а именно 56 % из них, ждут повышения оплаты труда чаще тех, кто старше 45 лет – только 48 % таких респондентов ответили, что надеются на рост зарплаты. 65 % опрошенных граждан, чья заработная плата выше 100 тысяч рублей, также ждут её увеличения.

64 % водителей грузовых автомобилей, 63 % HR-менеджеров, 61 % экономистов и менеджеров по работе с клиентами, 60 % маркетологов и ещё столько же медсестёр больше остальных говорили о том, что достойны более высокой оплаты труда в будущем году. Интересно, что каждый четвёртый курьер получил прибавку в конце 2024 года: участники опроса рассказали, что эта ситуация характерна для конца года.

У 35 % аналитиков, 32 % пиарщиков и 24 % офис-менеджеров меньше всего надежд на то, что им повысят зарплату в 2025 году.

Провести индексацию зарплат в самое ближайшее время планируют 50 % псковских компаний. 54 % предприятий уже повышали оклад менее полугода назад, а 30 % – от полугода до года назад. В этом году зарплатные предложения в транспортно-логистической сфере выросли на 12 %, в IT – на 11,9 %, в HR – на 11,7 %, в сфере маркетинга – на 10,5 % и в коммерческой медицине – на 9,7 %.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплата в России в реальном выражении выросла на 9 %. А в Псковской области, согласно данным Псковстата, по оценке за январь – сентябрь текущего года она увеличилась на 13,2 % и составила 52 371 рубль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 декабря 2024

Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
20 декабря 2024

Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» прошёл в Пскове
20 декабря 2024

14-летие отмечает «Детская деревня – SOS» в Пскове
20 декабря 2024

Детский хирург станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
20 декабря 2024

Псковский нейрохирург помог коллегам и пациентам в Херсонской области
20 декабря 2024

Игорь Иванов поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2024

54% псковичей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году
20 декабря 2024

Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней девочки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...