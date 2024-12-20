Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

11:09, 20 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль Nissan сбил 14-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Гагарина у дома № 98а в Великих Луках сегодня, 20 декабря, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации УМВД России по Псковской области, за рулём Nissan находился 66-летний мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.