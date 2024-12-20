Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
Автомобиль Nissan сбил 14-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Гагарина у дома № 98а в Великих Луках сегодня, 20 декабря, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации УМВД России по Псковской области, за рулём Nissan находился 66-летний мужчина.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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