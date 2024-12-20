Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 21 декабря

11:17, 20 декабря 2024, ПАИ

21 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -3...+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.