Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 21 декабря
21 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -3...+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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