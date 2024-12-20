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Общество

Большая партия медоборудования поступила в офтальмологическое отделение больницы в Великих Луках

Большая партия оборудования поступила в офтальмологическое отделение великолукского филиала Псковской областной клинической больницы на этой неделе, сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото из телеграм-канала Марины Гаращенко

Инженеры настроили медицинскую аппаратуру. Заведующая офтальмологическим отделением врач-офтальмолог Евгения Макушева прошла обучение.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши пациенты получали лучшее лечение и диагностику. В медучреждение поступило современное оборудование, которое позволит проводить наиболее информативные исследования, используемые при постановке диагнозов пациентам и оценке эффективности их лечения», – отметил главный врач областной больницы Евгений Панферов.

Фото из телеграм-канала Марины Гаращенко

Среди нового оборудования есть офтальмологическая ультразвуковая система VuPad и компьютерный периметр OCTOPUS 900. Ультразвуковая система позволит проводить точное УЗИ глазного яблока и выявлять даже незначительные изменения в его структуре, определять наличие скрытых заболеваний.

С помощью компьютерного периметра производится оценка полного поля зрения методом периметрии кинетического/статического типов. Исследование на этом медицинском комплексе необходимо детям и подросткам с амблиопией, пациентам с макулодистрофией, глаукомой, с дистрофическими заболеваниями сетчатки и сосудистой оболочки глаза, с неврологическими заболеваниями (опухоли, травмы головного мозга и т. д.), больным с сахарным диабетом.

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