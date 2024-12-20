В Пскове открылась «Новогодняя почта»

11:32, 20 декабря 2024, ПАИ

С 20 по 27 декабря жители и гости Пскова смогут бесплатно отправить новогодние поздравительные открытки родным и близким. «Почта России» доставит послания в любую точку России. «Новогодняя почта» работает в центральном отделении 180000 по адресу: Псков, улица Советская, 20, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Специально к акции сотрудники почты украсили живую ёлку возле главпочтамта игрушками, сделанными своими руками. Украшения изготовлены в традициях времени, когда писали добрые письма и коллекционировали открытки.

«Поздравляем наших клиентов с наступающими новогодними праздниками! Этот проект мы дарим всем псковичам к Новому году. Он напомнит о тёплой, доброй традиции писать к праздникам короткие, искренние послания, которые сохранят на долгую память», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

«Новогодняя почта» работает с 12:00 до 14:00 в будние дни.