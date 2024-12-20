Когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, рассказали псковичам

12:18, 20 декабря 2024, ПАИ

Когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, рассказала ПАИ юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.

При выборе отпуска следует обратить внимание на количество рабочих дней в месяце – чем их больше, тем выгоднее получится сумма отпускных выплат. «В 2025 году 23 рабочих дня будет в июле и октябре. 22 таких дня – в апреле, сентябре и декабре», – отметила Ольга Владимирова. Также она уточнила, что меньшее количество рабочих дней, а именно 17, будет в январе.

«Если вы хотите сохранить отпускные дни, то выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам», – объяснила юрист. Так, если взять отпуск с 9 по 10 января будущего года, то отдых продлится 15 дней. «Человек сможет отдохнуть с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, потратив всего два дня своего отпуска. Однако это не выгодно, так как он не сможет получить большую сумму выплат», – проанализировала ситуацию эксперт.

Чтобы получить крупную сумму за отпускные дни, Ольга Владимирова советует включить в заявление об отпуске дни с понедельника по воскресенье: «Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, то наниматель не оплатит вам оставшиеся субботу и воскресенье». Она напомнила, что производственный календарь меняется ежегодно, поэтому для каждого отпуска нужно проводить новые расчёты.

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