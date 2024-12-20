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Когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, рассказали псковичам

Когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, рассказала ПАИ юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.

При выборе отпуска следует обратить внимание на количество рабочих дней в месяце – чем их больше, тем выгоднее получится сумма отпускных выплат. «В 2025 году 23 рабочих дня будет в июле и октябре. 22 таких дня – в апреле, сентябре и декабре», – отметила Ольга Владимирова. Также она уточнила, что меньшее количество рабочих дней, а именно 17, будет в январе.

«Если вы хотите сохранить отпускные дни, то выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам», – объяснила юрист. Так, если взять отпуск с 9 по 10 января будущего года, то отдых продлится 15 дней. «Человек сможет отдохнуть с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, потратив всего два дня своего отпуска. Однако это не выгодно, так как он не сможет получить большую сумму выплат», – проанализировала ситуацию эксперт.

Чтобы получить крупную сумму за отпускные дни, Ольга Владимирова советует включить в заявление об отпуске дни с понедельника по воскресенье: «Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, то наниматель не оплатит вам оставшиеся субботу и воскресенье». Она напомнила, что производственный календарь меняется ежегодно, поэтому для каждого отпуска нужно проводить новые расчёты.

Недавно туристические эксперты Псковской области рассказали, как сэкономить на отдыхе. О том, как купить дешёвые авиабилеты, в какие рестораны ходить, чтобы питаться в них каждый день, как забронировать жильё и получить за это кешбэк, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

Напомним, что в 2025 году в России планируют ввести невозвратный тариф на бронирование номеров в отелях. Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова объяснила, что такие нововведения могут оттолкнуть как туристов, так и туроператоров, а отельный бизнес рискует получить значительное снижение клиентов. Подробнее об этом, а также о ценовой политике нового тарифа читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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