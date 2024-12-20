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Общество

Строительство нового завода «Бетамед» началось в особой экономической зоне «Моглино»

Строительство нового завода «Бетамед» началось в особой экономической зоне «Моглино». Сейчас здесь заливают фундамент.

По словам исполнительного директора компании «Бетамед» Александра Шелехова, будущий завод имеет уникальное значение для страны – здесь начнут производить сшивающие аппараты, используемые во время эндоскопических операций, и другое медицинское оборудование.

«Сейчас на внутреннем рынке нет ни одной аналогичной компании, которая бы выпускала подобную продукцию. Раньше её закупали за границей», – рассказал Александр Шелехов, отметив, что эта продукция считается высокотехнологичной, а запущенный проект – пилотным.

Кроме того, он назвал этот проект задачей государственной важности. Также он подчеркнул, что выпускаемая аппаратура должна быть недорогой. Ее ждут клиники и медицинские центры, добавил Александр Шелехов.

Исполнительный директор компании в свою очередь объяснил, почему была выбрана именно площадка «Моглино».

«Здесь предоставлены налоговые и таможенные преференции, а инфраструктура создана для активного развития ускоренного строительства», – сказала он.

Добавим, что в связи с новым производством ожидается открытие 87 рабочих, а инвестиции в проект составят около 1 млрд руб.

Строительство завода «Бетамед» планируется завершить в следующем году, после чего приступят к установке и тестированию оборудования. Запуск производства намечен на 2026 год.

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