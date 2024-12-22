Детский хирург станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

13:00, 20 декабря 2024, ПАИ

Сегодня, 20 декабря, в 14:00 в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет программа «Анамнез». Гостьей станет хирург детской областной клинической больницы Анна Бондаренко, которая подробно расскажет о возможных зимних травмах.

Анна Бондаренко расскажет также о самых травмоопасных детских развлечениях зимой, о том, какие симптомы свидетельствуют о черепно-мозговой травме, нужно ли оказывать первую помощь при ЧМТ, часто ли у детей встречаются компрессионный перелом позвоночника и тупые травмы живота.

Об этом и многом другом речь пойдёт в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы можно смотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».