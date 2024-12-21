Псковичей приглашают посетить сегодня спортивный фестиваль «Игры будущего уже сейчас»
Спортивный фестиваль «Игры будущего уже сейчас» пройдёт сегодня, 20 декабря, в парке виртуальной реальности Portal VR, который находится в торговом центре Fjord Plaza на улице Завеличенской, 23 в деревне Борисовичи. Мероприятие начнётся в 18:30, сообщили ПАИ организаторы.
Гостей мероприятия ждут соревнования по DCL – the game, Just Dance, Beat Saber VR, по динамичному командному шутеру Portal strike (VR), а также косплееры.
Мероприятие бесплатное. Записаться на турнир может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрацию можно пройти по ссылке.
«Всем участникам полагаются бесплатные угощения. Просим прийти вас в удобной одежде и сменной обуви», – отметили организаторы.
Организаторами фестиваля являются Федерация фиджитал-спорта Псковской области, парк виртуальной реальности (Portal VR) и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
Отметим, что проект «Игры будущего уже сейчас» был поддержан в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты».
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