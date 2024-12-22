14-летие отмечает «Детская деревня – SOS» в Пскове

13:11, 20 декабря 2024, ПАИ

14 лет с момента создания «Детской деревни – SOS» в Пскове исполняется в этом году. В честь этого на площадке прошёл координационный совет и праздничные мероприятия, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











К присутствующим обратился директор учреждения Игорь Соловьёв. Он напомнил, что «Детская деревня – SOS» была создана в 2010 году.

Также в рамках мероприятия советник Российского комитета Виктория Копейкина представила результаты исследования уровня благополучия участников программы детских деревень, а также рассказала об их результативности на примере Псковской области.

В беседе с корреспондентом ПАИ Игорь Соловьёв рассказал, что учреждение работает комплексно по нескольким направлениям.

«Мы подумали, что не стоит зацикливаться на семьях только внутри деревни, это будет неправильно, потому что вокруг нас достаточно много приемных семей, которые нуждаются в сопровождении. Сейчас мы трансформировались в службу сопровождения, которая помогает и тем семьям, кто живёт здесь, и тем, кто находится за пределами. Мы работаем в тесном сопровождении с опекой», – отметил он.

Сейчас у учреждения находится на сопровождении более ста детей, а также более сорока «внешних» семей.

«Также «Детская деревня – SOS» сопровождает тех детей, которые находятся в семьях, которые в этом нуждаются. В семьях бывают кризисы, и они могут обратиться к нам. Мы сопровождаем их для того, чтобы у них улучшилось качество жизни. Кроме того, мы активно занимаемся молодёжной политикой и активно развиваем ещё одно направление. Наши ребята вырастают, но иногда им требуется поддержка в самостоятельной жизни. У них, например, начинается учёба в колледже, возникают какие-то проблемы с жильем или в общении со сверстниками – мы со всем стараемся помочь», – заключил он.

Кроме того, учреждение помогает женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, «Детская деревня – SOS» – это особая форма семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, максимально приближенная к семейной.