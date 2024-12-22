Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

13:44, 20 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 декабря.

«Вы делаете всё, чтобы люди могли спокойно жить и работать, растить детей и посещать массовые мероприятия. Сегодня каждый житель Псковской области благодарен вам за этот труд, которому вы посвящаете всю свою жизнь. Особая признательность вашим семьям за уважение к вашему выбору, вашей профессии, за поддержку и понимание. Пусть новогодние праздники пройдут максимально спокойно, чтобы у вас было время провести эти дни со своими близкими! С праздником!» – отметил губернатор в своём Telegram-канале.