Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 декабря.
«Вы делаете всё, чтобы люди могли спокойно жить и работать, растить детей и посещать массовые мероприятия. Сегодня каждый житель Псковской области благодарен вам за этот труд, которому вы посвящаете всю свою жизнь. Особая признательность вашим семьям за уважение к вашему выбору, вашей профессии, за поддержку и понимание. Пусть новогодние праздники пройдут максимально спокойно, чтобы у вас было время провести эти дни со своими близкими! С праздником!» – отметил губернатор в своём Telegram-канале.
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