В Псковской области работает короткий номер детского телефона доверия
К всероссийскому детскому телефону доверия добавился короткий номер, сообщила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.
С декабря 2024 года на всероссийский детский телефон доверия теперь можно позвонить по короткому номеру 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.
Также она напомнила, что номер 8-800-200-01-22 остаётся доступным с любого стационарного или мобильного телефона.
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