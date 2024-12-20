В Псковской области работает короткий номер детского телефона доверия

14:30, 20 декабря 2024, ПАИ

К всероссийскому детскому телефону доверия добавился короткий номер, сообщила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

С декабря 2024 года на всероссийский детский телефон доверия теперь можно позвонить по короткому номеру 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.

Также она напомнила, что номер 8-800-200-01-22 остаётся доступным с любого стационарного или мобильного телефона.