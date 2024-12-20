Женщина пострадала в ДТП в Невельском округе
Водитель автомобиля Hyundai Accent не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет у деревни Погребище в Невельском муниципальном округе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В ДТП пострадала 65-летняя пассажирка, её госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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