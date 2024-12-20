Женщина пострадала в ДТП в Невельском округе

15:28, 20 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai Accent не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет у деревни Погребище в Невельском муниципальном округе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадала 65-летняя пассажирка, её госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.