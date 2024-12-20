Лучших специалистов по охране труда наградили в Псковской области
Итоговое заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
На встрече состоялось награждение победителей смотра-конкурса на лучшую охрану труда. В номинации «Лучший специалист по охране труда» в производственной сфере победителем стала начальник отдела охраны труда муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Ольга Самохвалова, в непроизводственной сфере – специалист по охране труда Великолукского механико-технологического колледжа Алина Павлова.
В номинации «Лучшая организация по охране труда» в производственной сфере победила псковская швейная фабрика «Славянка», в непроизводственной сфере лучшей стала Себежская средняя общеобразовательная школа.
Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы внесения изменений в региональный закон о социальном партнёрстве, а также о мерах по борьбе с нелегальной занятостью в Псковской области.
Из-за отсутствия светового загрязнения Полистовский заповедник признан лучшим местом для наблюдения за звёздами
О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в программе «Анамнез». Главное