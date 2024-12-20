Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова
Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 13:43 сработала пожарная сигнализация в торговом центре на улице Коммунальной, отметили в ведомстве.
По предварительной информации, внутри здания были использованы пиротехнические изделия. При этом возгорания не было, эвакуацию также не проводили, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора.
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