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Происшествия

Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова

Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Скриншот с видео в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

В 13:43 сработала пожарная сигнализация в торговом центре на улице Коммунальной, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, внутри здания были использованы пиротехнические изделия. При этом возгорания не было, эвакуацию также не проводили, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

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