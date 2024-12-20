Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова

15:29, 20 декабря 2024, ПАИ

Неизвестный запустил фейерверк в торговом центре Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:43 сработала пожарная сигнализация в торговом центре на улице Коммунальной, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, внутри здания были использованы пиротехнические изделия. При этом возгорания не было, эвакуацию также не проводили, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора.