Более полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

15:50, 20 декабря 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, трём жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные. В ходе общения с гражданами они под предлогами предоставления дополнительного заработка в интернете и необходимости перевода денег на «безопасный счёт» завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.