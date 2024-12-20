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Экономика

Псковичам досрочно выплатят социальные пособия за декабрь и пенсии за январь

Из-за новогодних праздников жителям Псковской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь и пенсии за январь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Фото: ПАИ

Так, 25 декабря 2024 года псковичи получат единое пособие на детей до 17 лет и для беременных, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим и неработающим родителям, выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка до трёх лет, пособие из материнского капитала на ребёнка до трёх лет за ноябрь текущего года и выплату на ребёнка военнослужащих.

«В конце декабря жители Псковской области получат выплаты досрочно за декабрь, а пособия за январь будут перечислены уже в феврале», – уточнил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пенсия за январь будет перечислена 27 декабря, а если вместе с ней должны приходить и другие выплаты от Соцфонда, то их перечислят на счёт досрочно. В пресс-службе отметили, что выплаты, которые пенсионерам доставляет «Почта России», придут в привычные даты. «Почтальоны начнут доставку пенсий за январь 2025 года с 3 января», – уточнили в региональном отделении СФР.

Напомним, что в Псковской области приняли закон об индексации региональных социальных выплат – с 1 января 2025 года они вырастут на 4,5 %.

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