Порядка 20 тысяч добровольцев насчитывается в Псковской области

16:48, 20 декабря 2024, ПАИ

Порядка 20 тысяч добровольцев насчитывается в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в рамках подкаста «Потрещим» от Дома молодёжи.

Также регион занимает четвёртое место в стране по оценкам проекта «Мы вместе», подчеркнул Михаил Ведерников.

«И, собственно, это результат последних пяти лет. Мы большое внимание всегда уделяли инициативам любых жителей региона. Вы знаете, что в проектном офисе в 2018 году самому младшему участнику было 14 лет. Были и люди серебряного возраста. Главное, что все были объединены идеей, чтобы наша Псковская область была лучше, ярче, комфортнее и привлекательнее. Я думаю, что у наших добровольцев это получается», – отметил губернатор.

Для молодых людей добровольчество – это уникальный опыт попробовать себя в самых разных направлениях, подчеркнул он.

«Причём не платя за это такую цену, если что-то пойдёт не так, которую платят взрослые люди. Нужно себя пробовать, познавать и применять там, где это будет оптимальнее всего», – заключил губернатор.