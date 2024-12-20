В чём сила современной молодёжи, рассказал губернатор Псковской области
В чём сила современной молодёжи, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках подкаста Дома молодёжи «Потрещим».
«Если говорить про нашу страну и нашу область, то, безусловно, сила в единении. И, наверное, ещё в уникальной возможности использовать опыт, наработки и самые современные технологии вплоть до искусственного интеллекта. Это интересно», – отметил глава региона.
Он также напомнил, что в Псковской области есть проект внедрения искусственного интеллекта.
«Сейчас мы тестируем систему внутри, но рассчитываем, что она будет помогать органам власти работать с обращениями граждан», – заключил губернатор.
Ещё 60 новых знаков туристской навигации появились в муниципалитетах Псковской области
Алеся Михачёва – об ответе Владимира Путина на вопрос о наставлениях молодёжи: Наш президент всё понимает