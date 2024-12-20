О важности формирования института наставничества заявил губернатор Псковской области

17:34, 20 декабря 2024, ПАИ

О важности формирования института наставничества заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках подкаста «Потрещим» от Дома молодёжи.

В частности, глава региона ответил на вопрос, можно ли полагаться на молодёжь, когда речь идёт о руководящих должностях.

«Можно и нужно. Но я всегда говорю, что должен быть баланс. Думаю, вряд ли можно принимать качественные управленческие решения, никогда ранее этим не занимаясь, только за редким исключением. Конечно, очень важно, чтобы всё-таки был институт наставничества», – отметил Михаил Ведерников.

При этом по подавляющему большинству направлений в Псковской области стараются развивать институт наставничества, добавил он. В частности, это касается молодых медиков и молодых специалистов сферы образования.

«В этом плане у нас даже в региональной программе предусмотрены финансовые средства за то, чтобы люди делились своим опытом. Это, наверное, самый интересный баланс, когда молодые люди с горящими глазами, которым море по колено и которые готовы покорить любые высоты, работают с теми, кто уже более спокойно ко всему относится, обладает большим опытом и готов уберечь от ненужных ошибок», – заключил губернатор.